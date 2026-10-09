جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وإصابة 5 جنود في "حادثين عملياتيين" جنوبي لبنان

وطن للأنباء: قتل ضابط في جيش الاحتلال وأصيب 3 جنود جراء "حادث عملياتي" وقع في جنوب لبنان ظهر الخميس.

ولم يشر جيش الاحتلال إلى ماهية الحادث الذي تعرض له الضابط القتيل والجنود الجرحى الذين وصفت إصاباتهم بالطفيفة؛ بحسب ما ورد في بيان له مساء الخميس.

إلا أن تقارير إسرائيلية أفادت بأن الحادث نجم عن انقلاب مركبة "هامر" عسكرية في منطقة نهر الليطاني في ساعات ظهر الخميس.

وفي حادثة أخرى جنوبي لبنان، أصيب جنديان بجروح طفيفة جراء "استخدام غير سليم للذخيرة"؛ بحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، فإن 46 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بدء الحرب على لبنان والمعارك مع حزب الله في 2 آذار/ مارس على خلفية الحرب على إيران.

ويعلن جيش الاحتلال مرارا عن وقوع قتلى وإصابات في "حوادث عملياتية" جنوبي لبنان، وذلك مع استمرار خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، وبقاء قواته في ما يسمى بـ"المنطقة الأمنية" وسيطرتها على أراض جنوبي لبنان .