شراكة تتجاوز حدود التأمين... المشرق للتأمين وبال ميد سيرفيس توقعان اتفاقية تبادل خدمات مع مؤسسة الحسين للسرطان

وطن للأنباء: وقّعت شركة المشرق للتأمين وشركة بال ميد سيرفيس اتفاقية تبادل خدمات مع مؤسسة الحسين للسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية، في خطوة تعكس توجهًا نحو توسيع آفاق التعاون في مجال الخدمات الصحية وبناء شراكات نوعية مع المؤسسات المتخصصة.

وجرى توقيع الاتفاقية بمشاركة خزيمة الصقري والدكتور أحمد الحوامدة عن مؤسسة الحسين للسرطان، وبحضور نهاد أسعد، المدير العام لشركة المشرق للتأمين، و رولا العكة، نائب المدير العام لشركة بال ميد سيرفيس، في خطوة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون وتبادل الخدمات والخبرات بين الأطراف.

وتأتي الاتفاقية انطلاقًا من أهمية تعزيز التكامل بين القطاع التأميني وإدارة الخدمات الصحية والمؤسسات الطبية المتخصصة، وبما يسهم في تطوير قنوات التعاون والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وفي تعليقه على الاتفاقية، أكد أيوب زعرب، الرئيس التنفيذي لشركة المشرق للتأمين، أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤية الشركة في بناء شراكات تتجاوز المفهوم التقليدي للخدمة التأمينية، وقال:

"نؤمن في المشرق للتأمين بأن تطوير الخدمات التأمينية لا يقتصر على تطوير المنتجات، بل يمتد إلى بناء شراكات قادرة على تقديم قيمة حقيقية للمؤمَّن لهم. وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الخبرة التأمينية وإدارة الخدمات الصحية والخبرات الطبية المتخصصة، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون وتطوير الخدمات " .

من جانبه، أكد نهاد أسعد، المدير العام لشركة المشرق للتأمين، أن الاتفاقية تأتي ضمن توجه الشركة نحو توسيع علاقاتها مع المؤسسات المتخصصة إقليميًا، مضيفًا:

" دورنا لا يتوقف عند حدود وثيقة التأمين، بل يمتد إلى البحث المستمر عن فرص وشراكات تضيف قيمة حقيقية للخدمات التي نقدمها. والتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، وبالشراكة مع بال ميد سيرفيس، يعكس هذا التوجه ويفتح أمامنا مجالات جديدة لتبادل الخبرات وتطوير مستوى الخدمات " .

بدورها، أكدت رولا العكة، نائب المدير العام لشركة بال ميد سيرفيس، أهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون مع المؤسسات الطبية المتخصصة، ودعم التكامل بين إدارة الخدمات الصحية والقطاع التأميني ومقدمي الرعاية الطبية، بما يسهم في تطوير تجربة أكثر كفاءة وفاعلية للمستفيدين.

وتجمع الاتفاقية بين الخبرة التأمينية للمشرق للتأمين، وخبرة بال ميد سيرفيس في إدارة الخدمات الصحية، والخبرات المتخصصة لدى مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، بما يفتح المجال أمام تطوير مجالات التعاون وتبادل الخدمات بين الأطراف.

ويأتي توقيع الاتفاقية بالتزامن مع مشاركة المشرق للتأمين وبال ميد سيرفيس في فعاليات المؤتمر العام الخامس والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين GAIF 35 في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، في ترجمة عملية لأهمية المشاركات الإقليمية في بناء العلاقات وفتح قنوات جديدة للتعاون وتحويل اللقاءات المهنية إلى شراكات ذات قيمة.

وتواصل المشرق للتأمين تطوير شبكة علاقاتها وشراكاتها محليًا وإقليميًا، ضمن رؤية تضع جودة الخدمات وتعزيز التكامل بين التأمين والرعاية الصحية في مقدمة أولوياتها.