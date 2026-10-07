إذاعة جيش الاحتلال: أكثر من 2300 قتيلا منذ 7 أكتوبر

وطن للأنباء: قالت إذاعة جيش الاحتلال، في ذكرى السابع من أكتوبر، إن المعطيات الإسرائيلية تشير إلى مقتل 1,318 من جنود جيش الاحتلال وقوات الأمن، و1,029 مستوطنا منذ بداية الحرب.

وبحسب المعطيات التي أوردتها الإذاعة، قُتل 778 مستوطنا في يوم هجوم السابع من أكتوبر، فيما قُتل 251 آخرون خلال الفترة التي تلته.

وأشارت إلى أن 251 شخصا أُسروا ونُقلوا إلى قطاع غزة، زاعمة أن جميعهم أُعيدوا لاحقا، فيما قُتل نحو 40 منهم خلال فترة الأسر وعادوا إلى إسرائيل جثامين.

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال أن نحو 30 ألفا من جنود الجيش وقوات الأمن أصيبوا منذ بداية الحرب، مشيرة إلى أن 63% منهم يعانون إصابات نفسية واضطراب ما بعد الصدمة.

وتعكس هذه الأرقام، وفق المعطيات الإسرائيلية، حجم الخسائر البشرية التي تكبدها جيش الاحتلال وقوات الأمن والمستوطنون منذ السابع من أكتوبر.