الطقس: أجواء حارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

وطن: يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، لتبقى أعلى من المعدل بنحو 3 درجات مئوية.

تستمر الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت، بينما يكون الطقس ليلا وفجرا لطيفا ومنعشا.

الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، ودعت إلى اتباع التعليمات الصادرة من جهاز الإطفاء والإنقاذ.

يوم الأربعاء، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3-4 درجات مئوية.

تسود أجواء صيفية حارة إلى حارة نسبيا نهارا، وتكون شديدة الحرارة جدا في الأغوار والبحر الميت، حيث تلامس الحرارة 40 درجة مئوية.

مع المساء والليل، يكون الطقس لطيفا ومنعشا وجميلا.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 2-3 درجات مئوية،

يسود طقس صيفي حار إلى حار نسبيا نهارا في معظم المناطق، ويكون أقل حرارة في الجبال العالية.

تظل الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار مع درجات حرارة في أواخر الثلاثينيات. مع المساء والليل، يكون الطقس لطيفا ومنعشا.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

يبقى الطقس صيفيا حارا إلى حار نسبيا نهارا في معظم المناطق، وأقل حرارة في الجبال العالية.

تستمر الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت مع حرارة في أواخر الثلاثينيات. ليلا، يسود طقس لطيف ومنعش خاصة في المناطق الجبلية.