الطقس: موجة حر شديدة تنحسر الأربعاء

وطن: تتوقع دارة الأرصاد الجوية، أن تسود أجواء شديدة الحرارة، اليوم الأحد، في مختلف المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي بحوالي 8 درجات مئوية.

يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة خاصة تحت أشعة الشمس نهارا، بينما تصل الحرارة في الأغوار والبحر الميت إلى أكثر من 44 درجة مئوية.

أما في الجبال، فيكون الطقس ليلا وفجرا لطيفا ومنعشا رغم بقاء الحرارة مرتفعة.

الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لكنها تبقى أعلى من المعدل العام بنحو 5 درجات مئوية.

الجو يكون حارا وجافا نهارا في المناطق السهلية والمنخفضة، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت.

أما ليلا وفجرا، فيسود طقس لطيف ومنعش.

الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من المعدل بنحو 3 درجات مئوية.

تستمر الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت، بينما يكون الطقس ليلا وفجرا لطيفا ومنعشا.

الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

تسود أجواء صيفية حارة إلى حارة نسبيا نهارا، وتكون شديدة الحرارة جدا في الأغوار والبحر الميت، حيث تلامس الحرارة 40 درجة مئوية.

مع المساء والليل، يكون الطقس لطيفًا ومنعشًا وجميلاً.

في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

يسود طقس صيفي حار إلى حار نسبيا نهارا في معظم المناطق، ويكون أقل حرارة في الجبال العالية.

تظل الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار مع درجات حرارة في أواخر الثلاثينيات.

مع المساء والليل، يكون الطقس لطيفًا ومنعشًا.

يوم الجمعة، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

يبقى الطقس صيفيا حارا إلى حار نسبيا نهارا في معظم المناطق، وأقل حرارة في الجبال العالية.

تستمر الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت مع حرارة في أواخر الثلاثينيات.