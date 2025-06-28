الطقس: الحرارة فوق معدلاتها تنخفض الثلاثاء

وطن: يكون الطقس حارًا جدًا خلال ساعات النهار، اليوم السبت، ودافئًا نسبيًا خلال ساعات المساء والليل، ودرجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بحدود 5 درجات مئوية.

الأحد: يتواصل الطقس حارًا إلى حار جدًا في مختلف مناطق البلاد أثناء ساعات النهار، ويبقى دافئًا نسبيًا خلال ساعات المساء والليل، ودرجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بحدود 4-5 درجات مئوية.

الاثنين: تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بحدود 3-4 درجات، مع استمرار الطقس حارًا إلى حار جدًا خلال ساعات النهار، ويتحول إلى دافئ نسبيًا خلال ساعات المساء والليل.

الثلاثاء: تنخفض درجات الحرارة قليلاً مع بقائها فوق معدلاتها، ويكون الطقس صيفيًا حارًا خلال ساعات النهار، ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل.

الأربعاء: يكون الطقس صيفيًا عاديًا حارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات النهار، حيث تكون درجات الحرارة حول معدلاتها، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس لطيفًا.