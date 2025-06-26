الطقس: أجواء حارة وجافة حتى الأحد

وطن: يتوقع الراصد الجوي أن تستمر الأجواء الحارة والجافة، اليوم الخميس، على نفس الوتيرة دون تغير يذكر في درجات الحرارة.

يبقى الطقس صيفيا حارا خلال ساعات النهار، وشديد الحرارة في مناطق الأغوار، مع درجات حرارة تلامس الأربعين مئوية، وفي ساعات الليل، تعود الأجواء المنعشة خاصة فوق الجبال، فيما تكون لطيفة في باقي المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 5-6 درجات مئوية. ويبقى الجو صيفيا وحارا خلال ساعات النهار في جميع المناطق، بما فيها المناطق الجبلية.

وتستمر الأجواء شديدة الحرارة في المناطق الغورية، مع درجات حرارة تتجاوز حاجز الأربعين درجة مئوية بقليل. ومع دخول المساء والليل، يسود جو منعش ولطيف.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، تستمر درجات الحرارة في الارتفاع مجددا، مع طقس حار إلى شديد الحرارة خاصة تحت أشعة الشمس خلال النهار في كافة المناطق.

وستكون درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي بحوالي ثلاث درجات مئوية. وتسود أجواء شديدة الحرارة في الأغوار ومنطقة البحر الميت، حيث قد تتجاوز الحرارة حاجز الـ 44 درجة مئوية.

أما في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، فيكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد، تشهد البلاد ارتفاعا حادا في درجات الحرارة، حيث تسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في مختلف المناطق، خاصة تحت أشعة الشمس المباشرة.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 8 درجات مئوية دفعة واحدة. في الأغوار والبحر الميت، يشتد الحر بشكل لافت، وقد تتجاوز درجات الحرارة حاجز الـ44 مئوية.

أما خلال ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، فيسود طقس لطيف ومنعش نسبيا فوق الجبال، رغم بقاء درجات الحرارة مرتفعة عموما.

تحذيرات الأرصاد الجوية، ينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خصوصًا خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا وحتى 4 عصرا. كما يحذر من إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، تجنبا لاندلاع حرائق.

وفي يوم الإثنين، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتعود الأجواء إلى الطابع الصيفي الاعتيادي.

يسود نهارا طقس حار نسبيا إلى حار، خاصة في المناطق السهلية والمنخفضة، مع درجات حرارة حول المعدل السنوي أو أعلى بقليل.

أما في الأغوار والبحر الميت، تبقى الأجواء شديدة الحرارة. في الليل، يسود طقس لطيف ومنعش، خاصة في المناطق الجبلية.

ويوم الثلاثاء، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف إضافي، ليسود طقس صيفي اعتيادي إلى معتدل، مع حرارة دون المعدلات السنوية العامة بنحو 3 درجات مئوية على الأقل.

وتستمر الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت، فيما تسود أجواء لطيفة ومنعشة خلال الليل والفجر، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.