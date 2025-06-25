الطقس: أجواء شديدة الحرارة

وطن: يتوقع الراصد الجوي أن يشهد، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بثلاث درجات تقريبا.

وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، مع طقس حار وجاف في المناطق الجبلية والسهلية نهارا، في حين تكون الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت.

أما خلال الليل والفجر والصباح الباكر، فتتحسن الأجواء لتصبح لطيفة ومنعشة.

الرياح تبقى غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 4-5 درجات مئوية.

وتبقى المناطق الغورية تحت تأثير موجة الحر، مع درجات حرارة قد تصل إلى الأربعين مئوية، أما في المساء والليل، فتتحول الأجواء إلى منعشة، خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، تستمر الأجواء على نفس الوتيرة دون تغير يذكر في درجات الحرارة.

يبقى الطقس صيفيا حارا خلال ساعات النهار، وشديد الحرارة في مناطق الأغوار، مع درجات حرارة تلامس الأربعين مئوية، وفي ساعات الليل، تعود الأجواء المنعشة خاصة فوق الجبال، فيما تكون لطيفة في باقي المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 5-6 درجات مئوية. ويبقى الجو صيفيا وحارا خلال ساعات النهار في جميع المناطق، بما فيها المناطق الجبلية.

وتستمر الأجواء شديدة الحرارة في المناطق الغورية، مع درجات حرارة تتجاوز حاجز الأربعين درجة مئوية بقليل. ومع دخول المساء والليل، يسود جو منعش ولطيف.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، تستمر درجات الحرارة في الارتفاع مجددا، مع طقس حار إلى شديد الحرارة خاصة تحت أشعة الشمس خلال النهار في كافة المناطق.

وستكون درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي بحوالي ثلاث درجات مئوية. وتسود أجواء شديدة الحرارة في الأغوار ومنطقة البحر الميت، حيث قد تتجاوز الحرارة حاجز الـ 44 درجة مئوية.

أما في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، فيكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا.

تحذيرات الأرصاد الجوية، ينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خصوصًا خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا وحتى 4 عصرا. كما يحذر من إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، تجنبًا لاندلاع حرائق.