الطقس: أجواء حارة حتى الخميس والحرارة تلامس الأربعين بالأغوار

وطن: يتوقع الراصد الجوي أن يكون الطقس اليوم، الأحد، حارا نسبيا إلى حار، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لكنها تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو درجتين مئويتين.

ويسود طقس صيفي حار نسبيا في مختلف المناطق، بما في ذلك الجبلية، وإن كان بدرجة أقل حدة، في حين تكون الأجواء شديدة الحرارة في مناطق الأغوار، حيث تقترب درجات الحرارة من حاجز الأربعين مئوية.

أما في ساعات المساء والليل وحتى الصباح الباكر، فتتحول الأجواء إلى لطيفة ومنعشة.

الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الإثنين، تستقر الأجواء على حالها تقريبا، حيث لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من معدلاتها العامة بنحو درجتين.

وتسود أجواء صيفية اعتيادية في معظم المناطق، مع طقس حار نسبي إلى حار في المناطق الجبلية، وحار في المناطق السهلية، بينما يستمر الجو شديد الحرارة في مناطق الأغوار.

ليلا، تنخفض درجات الحرارة لتسود أجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط الموج.

أما يوم الثلاثاء، يشهد ارتفاعا طفيفا على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بثلاث درجات تقريبا.

وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، مع طقس حار وجاف في المناطق الجبلية والسهلية نهارا، في حين تكون الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت.

أما خلال الليل والفجر والصباح الباكر، فتتحسن الأجواء لتصبح لطيفة ومنعشة.

الرياح تبقى غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة نهارا، مع درجات حرارة ضمن المعدلات العامة لهذا الوقت من العام.

تبقى المناطق الغورية تحت تأثير موجة الحر، مع درجات حرارة قد تصل إلى الأربعين مئوية.

أما في المساء والليل، فتتحول الأجواء إلى منعشة، خاصة في المناطق الجبلية.

ويم الخميس، تستمر الأجواء على نفس الوتيرة دون تغير يذكر في درجات الحرارة.

يبقى الطقس صيفيا حارا خلال ساعات النهار، وشديد الحرارة في مناطق الأغوار، مع درجات حرارة تلامس الأربعين مئوية.

في ساعات الليل، تعود الأجواء المنعشة خاصة فوق الجبال، فيما تكون لطيفة في باقي المناطق.

تحذيرات الأرصاد الجوية، ينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خصوصًا خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا وحتى 4 عصرا. كما يحذر من إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، تجنبًا لاندلاع حرائق.