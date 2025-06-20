الطقس: أجواء شديدة الحرارة

وطن: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية ألا يطرأ، اليوم الجمعة، تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء حارة نسبيا إلى حارة خلال ساعات النهار.

وتسود أجواء شديدة الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت، حيث تلامس درجات الحرارة حاجز الأربعين مئوية.

مع حلول المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة وتتحول الأجواء إلى لطيفة ومنعشة، خاصة في المناطق الجبلية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: تستمر الأجواء على حالها دون تغيير يذكر. يبقى الطقس حارا نسبيا إلى حار في مختلف المناطق خلال النهار.

وتستمر الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت. ومع المساء، يعود الجو ليصبح لطيفًا ومنعشا، لا سيما في الجبال.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء صيفية حارة نسبيا في كافة المناطق خلال النهار، لكن بشدة أقل مما كانت عليه في اليومين السابقين.

في المقابل، تستمر الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار، حيث تقترب درجات الحرارة من الأربعين مئوية.

أما ساعات المساء والليل، فتسود أجواء معتدلة ولطيفة، خصوصا في الجبال ومناطق الفجر والصباح الباكر.