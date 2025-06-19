الطقس: أجواء صيفية حارة بنهاية الأسبوع

وطن: يتوقع الراصد الجوي أن تسجل درجات الحرارة، اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 4-5 درجات مئوية.

وتكون الأجواء حارة نسبيا وصيفية عادية في الجبال، بينما تكون أكثر حرارة وجفافا في المناطق السهلية خلال النهار، وشديدة الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت. أما ليلا، فتسود أجواء لطيفة ومنعشة، خاصة خلال الفجر والصباح الباكر.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تنويه وتحذير من الأرصاد الجوية، يرجى الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في ساعات الذروة بين الساعة 11 صباحا و4 عصرا، كما يحذر من إشعال النيران في المناطق التي تنتشر فيها الأعشاب الجافة.

أما في يوم الجمعة، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء حارة نسبيا إلى حارة خلال ساعات النهار.

وتسود أجواء شديدة الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت، حيث تلامس درجات الحرارة حاجز الأربعين مئوية.

مع حلول المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة وتتحول الأجواء إلى لطيفة ومنعشة، خاصة في المناطق الجبلية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت، تستمر الأجواء على حالها دون تغيير يذكر. يبقى الطقس حارا نسبيا إلى حار في مختلف المناطق خلال النهار.

وتستمر الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت. ومع المساء، يعود الجو ليصبح لطيفًا ومنعشا، لا سيما في الجبال.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء صيفية حارة نسبيا في كافة المناطق خلال النهار، لكن بشدة أقل مما كانت عليه في اليومين السابقين.

في المقابل، تستمر الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار، حيث تقترب درجات الحرارة من الأربعين مئوية.

أما ساعات المساء والليل، فتسود أجواء معتدلة ولطيفة، خصوصا في الجبال ومناطق الفجر والصباح الباكر.