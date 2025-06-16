"الملاجئ قد لا تصمد في وجه الصواريخ" .. مقتل 5 مستوطنين واصابة العشرات في القصف الايراني فجر اليوم

وطن: أعلن إسعاف الاحتلال، مقتل 5 مستوطنين وأُصابة نحو 94 شخصا في الهجوم الصاروخي الايراني الذي تعرضت له مدن تل أبيب وحيفا واحيائها.

واكد المتحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي ان الملاجئ قد لا تصمد في وجه الصواريخ.

وقالت مصادر عبرية ان الصواريخ الايرانية اصابت العديد من الاهداف والمباني، حيث عثر على القتيل الخامس تحت الأنقاض في منطقة بتاح تيكفا شمال شرق تل أبيب.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن انتشال جثمان رجل (80 عاما) من تحت أنقاض مبنى في مدينة بني براك، التي تعرضت مؤخرا لقصف صاروخي إيراني.

وقتل ثلاثة اشخاص في مدينة بيتاح تكفا جراء إصابتهم بصاروخ إيراني، رغم تواجدهم داخل ملجأ.

وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث، بهدف فهم كيفية وصول الصاروخ إلى الموقع المفترض أن يكون محصنا وآمنا.

وتعمل فرق الإنقاذ حاليا على مواصلة عمليات البحث عن ناجين محتملين وسط الدمار الذي خلفه القصف.

وأفادت مصادر عبرية، بوجود عالقين تحت أنقاض مبنى في مدينة حيفا، وسط تزايد المخاوف على مصيرهم بعد فقدان الاتصال بهم.

وأعلنت مصادر طبية في بيتاح تكفا، نه تم إجلاء نحو 46 شخصًا إلى مستشفى بيلينسون ومركز شنايدر الطبي للأطفال، عقب القصف الأخير الذي استهدف المدينة.

وأوضح مستشفى بيلينسون أنه استقبل 38 مصابا، من بينهم حالتان خطيرتان، وثلاث حالات وُصفت بالمتوسطة، فيما كانت إصابات البقية طفيفة.