الطقس: أجواء صيفية حارة

وطن: يتوقع الراصد الجوي أن يبقى الجو، اليوم الإثنين، صافيا ومستقرا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين إلى 3 درجات مئوية.

تسود أجواء صيفية حارة نسبيا في جميع المناطق خلال النهار، بما في ذلك الجبلية، بينما تكون شديدة الحرارة في الأغوار حيث تقترب درجات الحرارة من الأربعين مئوية.

أما في ساعات المساء والليل، فيسود طقس لطيف ومنعش.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر يبقى خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 3-4 درجات مئوية.

يسود خلال النهار طقس حار نسبيا في معظم المناطق، وطقس صيفي عادي في المناطق الجبلية.

بينما تستمر الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار، حيث تتراوح الحرارة بين منتصف ونهاية الثلاثينيات. مع ساعات المساء والليل، تعود الأجواء اللطيفة والمنعشة.

الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، لا يطرأ تغير ملحوظ على درجات الحرارة.

تستمر الأجواء الصيفية الحارة نسبيا في جميع المناطق خلال النهار، بما في ذلك الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 4-5 درجات مئوية.

وتبقى الأجواء شديدة الحرارة في مناطق الأغوار، حيث تقترب الحرارة من الأربعين مئوية. أما ليلا، فيسود طقس لطيف ومنعش كالمعتاد.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا.

تكون الأجواء حارة نسبيا وصيفية عادية في الجبال، بينما تكون أكثر حرارة وجفافاً في المناطق السهلية خلال النهار، وشديدة الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت.

أما ليلا، فتسود أجواء لطيفة ومنعشة، خاصة خلال الفجر والصباح الباكر.

تنويه وتحذير من الأرصاد الجوية، يرجى الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في ساعات الذروة بين الساعة 11 صباحا و4 عصرا، كما يحذر من إشعال النيران في المناطق التي تنتشر فيها الأعشاب الجافة.