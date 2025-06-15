الطقس: أجواء صيفية حارة نهارا ومنعشة ليلا حتى الخميس

وطن: يتوقع الراصد الجوي أن يسود طقس صاف بوجه عام، اليوم الأحد، وتطرأ انخفاضات طفيفة على درجات الحرارة، لكنها تبقى أعلى من معدلاتها السنوية بقليل.

في المناطق الجبلية، يكون الجو دافئا إلى حار نسبيا، بينما يكون حارا في المناطق السهلية والمنخفضة، وحارا جدا في مناطق الأغوار.

مع حلول الليل، يتحول الطقس ليصبح باردا نسبيا في المناطق الجبلية.

الرياح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الإثنين، يبقى الجو صافيا ومستقرا دون تغير يذكر في درجات الحرارة، التي تظل أعلى بقليل من المعدل السنوي العام.

تسود أجواء صيفية حارة نسبيا في جميع المناطق خلال النهار، بما في ذلك الجبلية، بينما تكون شديدة الحرارة في الأغوار حيث تقترب درجات الحرارة من الأربعين مئوية.

أما في ساعات المساء والليل، فيسود طقس لطيف ومنعش.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر يبقى خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل العام بنحو درجتين مئويتين.

يسود خلال النهار طقس حار نسبيا في معظم المناطق، وطقس صيفي عادي في المناطق الجبلية، بينما تستمر الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار، حيث تتراوح الحرارة بين منتصف ونهاية الثلاثينيات.

مع ساعات المساء والليل، تعود الأجواء اللطيفة والمنعشة.

الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، لا يطرأ تغير ملحوظ على درجات الحرارة.

تستمر الأجواء الصيفية الحارة نسبيا في جميع المناطق خلال النهار، بما في ذلك الجبلية، فيما تبقى الأجواء شديدة الحرارة في مناطق الأغوار حيث تقترب الحرارة من الأربعين مئوية.

أما ليلا، فيسود طقس لطيف ومنعش كالمعتاد.

وفي يوم الخميس، تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا.

تكون الأجواء حارة نسبيا وصيفية عادية في الجبال، بينما تكون أكثر حرارة وجفافاً في المناطق السهلية خلال النهار، وشديدة الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت.

أما ليلا، فتسود أجواء لطيفة ومنعشة، خاصة خلال الفجر والصباح الباكر.

تنويه وتحذير من الأرصاد الجوية، يرجى الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في ساعات الذروة بين الساعة 11 صباحا و4 عصرا، كما يحذر من إشعال النيران في المناطق التي تنتشر فيها الأعشاب الجافة.