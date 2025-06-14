الطقس: استمرار الأجواء الحارة السبت مع انخفاض طفيف الأحد

وطن: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل أعلى من معدلاتها السنوية العامة، مع أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة في مختلف المناطق.

السبت:

تشير التوقعات إلى بقاء الأجواء حارة نسبياً إلى حارة في كافة المناطق، حيث تكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو ثلاث درجات مئوية. ومع ساعات المساء، يتحول الطقس ليصبح لطيفاً ومنعشاً، خاصة في المناطق الجبلية.

الأحد:

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفياً عادياً في معظم المناطق. يسود جو دافئ إلى حار نسبياً في المناطق الجبلية، بينما تبقى الأجواء حارة في المناطق السهلية والمنخفضة، وتكون شديدة الحرارة في مناطق الأغوار. أما ليلاً، فتنخفض درجات الحرارة ويصبح الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية.

الإثنين:

لا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء صيفية حارة نسبياً خلال ساعات النهار في مختلف المناطق، بما فيها الجبلية. في مناطق الأغوار، يستمر الطقس شديد الحرارة، مع درجات حرارة تقترب من الأربعين مئوية. أما ليلاً، فتسود أجواء لطيفة ومنعشة.