أسعار النفط تقفز بأكثر من 12% عقب العدوان الاسرائيلي على إيران

رام الله - وطن: قفزت أسعار النفط أكثر من 12 % في أعقاب العدوان الإسرائيلي -فجر اليوم الجمعة- واستهدف مواقع في العاصمة الإيرانية.

وتخشى الأسواق تصعيدا في المنطقة واضطرابات كبيرة في إمدادات النفط بعد العدوان الإسرائيلي على مواقع عسكرية ونووية في إيران.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت فوق 77 دولارا قبل أن تقلص مكاسبها قليلا.

وقفز سعر خام برنت إلى نحو 75 دولارا للبرميل بارتفاع 8.2%، في حين صعد الخام الأميركي 8.5% إلى 73.8 دولارا للبرميل عند الساعة 5:18 بالتوقيت العالمي.

وقال سول كافونيك، كبير محللي الطاقة في "إم.إس.تي ماركي": "لقد زاد الهجوم الإسرائيلي على إيران من علاوة المخاطر".

وتوقع أن يؤدي تصاعد الصراع إلى تأثر إمدادات النفط بشكل ملموس، مشيرا إلى أن طهران قد تُعيق ما يصل إلى 20 مليون برميل يوميا من إمدادات النفط عبر هجمات على البنية التحتية أو تقييد المرور عبر مضيق هرمز في سيناريوهات قصوى.

لا ضرر بمصافي النفط الإيرانية

في غضون ذلك أعلنت وزارة النفط الإيرانية أن الهجوم الإسرائيلي لم يلحق أي ضرر بالمصافي والمستودعات الرئيسية للنفط.

وقالت الوزارة في بيان لها "لم يلحق أي ضرر بمنشآت التكرير وخزانات النفط في البلاد، وتستمر حاليا أنشطة هذه المرافق وإمدادات الوقود في كافة أنحاء البلاد من دون انقطاع".

وتجاوزت تأثيرات الضربة الإسرائيلية أسواق النفط لتشمل حركة الطيران، في وقت أعلن فيه كل من الأردن والعراق وإسرائيل إغلاق المجال الجوي مؤقتا بسبب تصاعد التوتر بالمنطقة.