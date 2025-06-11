الطقس: أجواء حارة نهارا ومنعشة ليلا

وطن: يتوقع الراصد الجوي أن يبقى الجو، اليوم الأربعاء، حارا إلى شديد الحرارة دون تغير يذكر في درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

الأجواء صيفية حارة في جميع المناطق، بما في ذلك الجبلية، وتبقى شديدة الحرارة في الأغوار، مع حرارة تتخطى حاجز 40 درجة مئوية. ليلا، تميل الأجواء إلى الانتعاش واللطافة.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 5 درجات مئوية.

ويسود طقس حار نهاراً في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت حيث تتجاوز الحرارة الأربعين درجة. أما ليلا، فتكون الأجواء منعشة ولطيفة وجميلة.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، ويبقى الجو صيفيا حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار.

وتستمر الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار، حيث تلامس الحرارة حاجز 40 درجة مئوية. أما ليلا، فتبقى الأجواء لطيفة ومنعشة.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، تستمر درجات الحرارة مرتفعة، وتكون الأجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة في معظم المناطق.

وتبقى الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ومع حلول المساء، تصبح الأجواء لطيفة ومنعشة، خصوصا في المناطق الجبلية.

وفي يوم الأحد، يتوقع الراصد الجوي انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ليكون الطقس صيفيا عاديا في مختلف المناطق.

وتسود أجواء دافئة إلى حارة نسبيا في الجبال، وحارة في السهول والمناطق المنخفضة، بينما تستمر الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار. ليلا، تميل الأجواء إلى البرودة النسبية في المناطق الجبلية.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خصوصا خلال ساعات الذروة، ومن إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.