جيرون ميليس وجايسون غيلهام في فلسطين

وطن: يستمر معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى بتنظيم عروض مهرجان الياسمين 2025 والذي يحمل شعار: غزة الشعب الصامد، وفعالياته بشكل رئيسي في رام الله تكون كل يوم سبت، وبعض عروضه تُنظم في مدينتي القدس وبيت لحم. تم تصميم وإطلاق المهرجان كتظاهرة فنية ثقافية، وكمنصة وحاضنة تضامنية، لإعلاء الصوت ضد حرب الإبادة في غزة والتطهير العرقي في باقي أنحاء فلسطين. ولذا حرص المعهد الوطني للموسيقى من خلاله على وجود مجموعة من الموسيقيين العالميين المناصرين للقضية الفلسطينية، وذلك من خلال الموسيقى والكلمة، رفضا للسياسات الإسرائيلية الاستعمارية. فكان المهرجان منبرا للتعبير عن هذا التضامن، وبمثابة التكريم لمواقفهم وتشجيعها فلسطينيا.

من بين هؤلاء الموسيقيين، يستضيف المعهد الوطني للموسيقى كلاً من عازف البيانو البلجيكي العالمي جارون ميليس، ليقدم ولأول مرة في العالم، عمله الجديد أصداء من الضفة الغربية، والذي كتب خصيصا في الضفة الغربية في زيارة سابقة له، كما يستضيف المعهد أيضا عازف البيانو الانجليزي الأسترالي العالمي جيسون غيلهام والذي تعرض الى حملة مضايقات وحصار شرسة من قبل مؤسسات موسيقية عالمية بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية، وخصوصا بعد اهدائه احدى مقطوعاته في حفل له في إنجلترا، للصحافيين الشهداء في غزة.

يقول جيرون ميليس أنه متحمس لزيارة فلسطين في الفترة من 11 - 15 حزيران وتقديم عمله الجديد أصداء الضفة الغربية في القدس وبيت لحم ورام الله، إضافة الى ورشات موسيقية متخصصة لطلبة المعهد والموسيقيين في فلسطين المحتلة. وعن عمله أصداء الضفة الغربية يقول ميليس، أن فكرة كتابته بدأت في أثناء زيارته للضفة في العام 2022 حيث كانت تجربة تركت أثراً عميقاً في رؤيته الفنية، حيث من لحظة عودته الى بلجيكا بدأ في تأليف مجموعة من المؤلفات الأصلية لآلة البيانو، وهي يوميات موسيقية حميمة تستحضر مشاهد وشخصيات وصوراً من الحياة اليومية في فلسطين المحتلة، منها:

مشاهد الأطفال المتجهين إلى مدارسهم في الصباح، إلى الأحاديث العابرة مع سائقي التاكسي، وتلك اللحظات الصغيرة التي تُعمق الإحساس العميق بالانتماء الثقافي، حيث تنقل هذه الأعمال الموسيقية دفء الحياة الإنسانية وسط واقع معقد. ويسعى ميليس من خلال ألبوم أصداء الضفة الغربية إلى تقديم منظور مختلف للنضال من أجل العدالة، من خلال تسليط الضوء على كيف يتجلى هذا النضال في تفاصيل الحياة اليومية. كما يدعو المستمع إلى التأمل في غنى اللغة والثقافة العربية، وإلى استكشاف الهوية المتفردة لهذه المنطقة ذات التاريخ العريق والواقع المعاصر المعقد.

وفي الفترة من 15 - 22 حزيران يزور فلسطين لأول مرة وخصيصا للمشاركة في المهرجان، عازف البيانو الانجليزي الاسترالي جايسون غيلهام، والذي قال أنه ينتابه شعور كبير في الحماسة لهذه الزيارة، وأنه لديه رغبة شديدة في لقاء طلبة الموسيقى من معاهد الموسيقى في فلسطين، والجمهور الفلسطيني، ولتقديم برنامجٍ موسيقيٍ يتضمن موسيقى عالمية من تأليف بيتهون ودونيتو شوبان ورحمنا نوف، وفلسطينية لأمين ناصر وناهض الريس كتحية لصمود الشعب الفلسطيني. وجايسون الذي تعرض لمضايقات وإلغاءات عروض من مؤسسات موسيقية متعددة وخصوصا في استراليا، لم يثنه ذلك عن التعبير عن موقفه الواضح والرافض لحرب إبادة في غزة والتواطؤ الدولي من قبل العديد من دول العالم الغربي.

يُذكر أن ريع العروض يخصص لدعم برنامج تعليم الموسيقى في غزة، حيث أن الجمهور الفلسطيني من مدن رام الله والقدس وبيت لحم مدعوٌّ لحضورها والمساهمة في تحقيق أهدافها.

مرفق برنامج العروض في فلسطين وروابط عن الموسيقيين: