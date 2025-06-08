الطقس: استقرار درجات الحرارة والأجواء صيفية حارة نهارًا ولطيفة ليلًا

وطن: يتوقع الراصد الجوي أنه لن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، ويبقى الجو صيفيا حارا نسبيا إلى حار نهارا، ويبقى الجو شديد الحرارة في المناطق الغورية وحرارة تصل حاجز الأربعين مئوية، مع المساء والليل يسود جو منعش ولطيف وجميل.

الإثنين: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها العامة، ويكون الطقس حارًا نسبيًا في الجبال حارًا في بقية المناطق نهارًا ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل يميل قليلاً للبرودة فوق الجبال.

الثلاثاء: ترتفع درجات الحرارة من جديد لتصبح فوق معدلاتها بحدود 2-3 درجات، ويبقى الطقس حارًا نهارًا ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل.

الأربعاء: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها مع استمرار الأجواء صيفية حارة نهارًا ولطيفة خلال ساعات المساء والليل.