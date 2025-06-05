الطقس: أجواء صيفية حارة خلال عيد الأضحى

وطن: يتوقع الراصد الجوي أن تشهد درجات الحرارة، اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا إضافيا، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

ويسود طقس صيفي حار نسبيا إلى حار في جميع المناطق، بما فيها الجبلية العالية والمتوسطة. في ساعات الليل، يصبح الطقس لطيفا ومنعشا، لا سيما في المناطق الجبلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدة الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح والليل، بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الجمعة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية.

ويسود طقس صيفي حار خلال ساعات النهار في مختلف المناطق، بما فيها المناطق الجبلية، وإن بدرجات متفاوتة.

أما في الأغوار، فسيكون الجو شديد الحرارة مع درجات حرارة تلامس الأربعين مئوية. ومع حلول المساء والليل وحتى ساعات الفجر والصباح الباكر، يتراجع الحر ليسود طقس لطيف ومنعش.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، فيتوقع أن تستقر درجات الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

ويبقى الطقس صيفيا حارا إلى حار نسبيا في ساعات النهار في جميع المناطق، بما فيها الجبلية ولكن بشكل أخف، فيما تستمر الأجواء اللاهبة في المناطق الغورية. ومع ساعات المساء والليل، تعود الأجواء اللطيفة والمنعشة لتسود من جديد.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.