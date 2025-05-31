الجولاني: لدى سوريا و"إسرائيل" أعداء مشتركون ويمكنهما تأدية دور في الأمن الإقليمي

وطن: في تصريح مثير للجدل، دعا "الرئيس السوري الانتقالي"، أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع)، إلى إنهاء "عصر القصف المتبادل" بين سوريا وإسرائيل، مشددًا على أن لدى الطرفين "أعداء مشتركين"، ما يفتح الباب أمام إمكانية لعب دور سوري في تعزيز الأمن الإقليمي.

وفي مقابلة مع "المجلة اليهودية"، أعرب الجولاني عن رغبته في العودة إلى اتفاق فكّ الاشتباك الموقع عام 1974، مشيرًا إلى أن الأمر "ليس مجرد وقف لإطلاق النار، بل ضمان أساسي لضبط النفس المتبادل، وحماية المدنيين، خاصةً المجتمعات الدرزية في مرتفعات الجولان".

ورغم تأكيده على رفض التطبيع الفوري مع "إسرائيل"، أبدى الجولاني انفتاحه على محادثات مستقبلية "تقوم على مبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة سوريا"، مشددًا: "يجب أن يُكتسب السلام بالاحترام المتبادل، لا بالخوف".

كما أعرب عن رغبته في حوار مباشر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن "سوريا تحتاج إلى وسيط نزيه لتحقيق الاستقرار في المنطقة"، بحسب وصفه.

تجدر الإشارة إلى أن "المجلة اليهودية" هي مجلة أمريكية أسبوعية مستقلة وغير ربحية، تُعنى بشؤون الجالية اليهودية في لوس أنجلوس الكبرى، وتُعد من أبرز وسائل الإعلام اليهودية في الولايات المتحدة.

وفي سياق آخر، شهدت قرية رويحينة بريف القنيطرة الأوسط جنوبي سوريا، أمس الجمعة، حادثة لافتة حيث طرد الأهالي دورية إسرائيلية بعد توغّلها داخل القرية وإيقافها للمارة، ما أثار حالة من الغضب الشعبي.

وقام السكان برشق الآليات بالحجارة وحرق العلم الإسرائيلي بعد إنزاله من إحدى المركبات، في مشهدٍ يعكس استمرار حالة الرفض الشعبي للوجود الإسرائيلي في المنطقة، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.