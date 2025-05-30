الطقس: أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة غلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

السبت: يكون الجو صافيا بوجه عام حارا إلى شديد الحرارة وجاف، إذ يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وحذر الأرصاد الجوية خاصة يوم السبت من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .