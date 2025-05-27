حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة

وطن: اكدت دائرة الارصاد الجوية انحسار الأجواء الحارة، حيث يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق من البلاد ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الاربعاء: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر إلى متوسط ارتفاع الموج.