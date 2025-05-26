الصندوق الثقافي التابع لوزارة الثقافة يدعم 20 مبادرة في المحافظات الجنوبية

وطن: قدمت وزارة الثقافة ومن خلال الصندوق الثقافي الفلسطيني دعماً لعشرين مشروعاً ضمن الدورة الاستثنائية للمحافظات الجنوبية للعام 2025 .

والتقى وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الصندوق الثقافي الفلسطيني عماد حمدان عبر تقنية زووم مع المستفيدين من هذه المنح، إذ أكد على دعم مبادراتهم والاهتمام بها، في ظل حرب الإبادة على قطاع غزة، مشدداً على ضرورة تمكين الفعل الثقافي الوطني، وتعزيز صمود مبدعينا في كل شبر من الوطن، ولا سيما في غزة التي تواجه اليوم أعتى أشكال الإبادة.

وشدد الوزير حمدان على التزام الوزارة وعبر الصندوق الثقافي الفلسطيني باحتضان كافة أشكال الإبداع في مختلف الحقول الثقافية، وضرورة تضافر الجهود المشتركة بين المؤسسات الثقافية المختلفة مؤكداً أن دعم المبادرات الفردية والمؤسسات شمل قطاعات الآداب، والتوثيق بالمرئي والمسموع، والإنتاجات والعروض والمعارض الفنية في كافة القطاعات الثقافية والفنية.

وأكد الوزير حمدان أن الوزارة دعمت المشاريع المتعلقة بتوثيق الإبادة الجمعية على قطاع غزة وتوثيق وأرشفة القصص الإنسانية خلال الحرب، وتخليد الحياة الإنسانية في غزة، وإنتاج أفلام وثائقية توثق فترة مهمة من زمن الإبادة الجماعية، وتوثيق السنوات الثلاث الأخيرة من حياة مدينة غزة، والتحديات التي واجهت المواطن، بالإضافة إلى دعم معارض فنية تلخص التغيرات الجغرافية والاجتماعية التي طرأت على غزة، وجلسات التشافي بالكتابة.

وثمن المستفيدون جهود وزارة الثقافة والصندوق الثقافي لتقديم الدعم لمبادراتهم واحتضان إبداعهم، في خطوة هامة تسعى لتوثيق الرواية الفلسطينية ودحض رواية الاحتلال الإسرائيلي.