الطقس: اجواء شديدة الحرارة وجافة ومغبرة أحيانًا

رام الله - وطن: قالت دائرة الارصاد الجوية ان تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة يتعمق اليوم لذا يستمر الجو شديد الحرارة وجافا ومغبرًا أحيانًا، ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافٍ ولطيفا في معظم المناطق، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق من البلاد ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر حفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الاربعاء: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق من البلاد ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام ، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر حفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.