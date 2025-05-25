الطقس: كتلة هوائية حارة وجافة حتى الثلاثاء

وطن: يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافة، لذا يكون الطقس، اليوم الأحد، شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق.

تسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا، حيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية.

الجو يكون مشمسا وحارا خلال النهار، بينما تسود أجواء شديدة الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت.

مع حلول المساء والليل، يتحول الطقس إلى منعش، خاصة في المناطق الجبلية المتوسطة والعالية.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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أما في يوم الإثنين، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، ويطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة لتتجاوز المعدل السنوي العام بنحو 10 درجات مئوية.

تسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في كافة المناطق نهارا، وتكون شديدة السخونة في الأغوار والبحر الميت، مع احتمال أن تتجاوز درجات الحرارة 44 مئوية.

أما ليلا وفجرا، فيكون الطقس لطيفا ومنعشا في الجبال رغم بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا.

الرياح تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبه دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في ساعات الذروة، وخطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

وفي يوم الثلاثاء، تنكسر حدة الموجة الحارة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى بقليل من المعدل السنوي العام.

يكون الطقس معتدلا ولطيفًا في المناطق الجبلية والسهلية، بينما تبقى الأجواء حارة نسبيا في الأغوار.

خلال الليل، يميل الطقس إلى الانتعاش، ويصبح باردا نسبيا في المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تنخفض لتصبح دون المعدل السنوي بنحو 4 درجات مئوية.

وتسود أجواء ربيعية معتدلة، ومشمسة إلى غائمة جزئيا نهارا، مع ظهور كميات من السحب العالية. ليلا وفجرا، يكون الجو منعشًا إلى بارد نسبيا.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح حول المعدل السنوي العام.

وتسود أجواء ربيعية معتدلة، مشمسة إلى غائمة جزئيا خلال ساعات النهار مع بعض السحب العالية.

أما ليلا وفجرا، فيستمر الطقس لطيفا ومنعشا، يميل إلى البرودة النسبية خاصة في المناطق الجبلية.