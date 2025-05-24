الطقس: أجواء صيفية حارة مع ارتفاع تدريجي في الحرارة

وطن: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون، اليوم السبت، الطقس صيفيا حارا نسبيا إلى حار، مع درجات حرارة أعلى بقليل من المعتاد، وتظهر كميات من السحب العالية والمتوسطة في السماء. أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس لطيف ومنعش، لا سيما في المناطق الجبلية.

أما يوم غد الأحد، فيطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتتجاوز المعدلات السنوية بنحو خمس درجات مئوية. ويكون الجو مشمساً وحاراً خلال ساعات النهار، بينما تسود أجواء شديدة الحرارة في الأغوار ومنطقة البحر الميت.

ومع حلول المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة تدريجيا ليصبح الطقس منعشاً، خاصة في المناطق الجبلية المتوسطة والعالية.

والإثنين، تستمر درجات الحرارة في الارتفاع بشكل ملحوظ، لتتجاوز المعدل السنوي العام بثماني درجات مئوية دفعة واحدة. ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة في مختلف المناطق، خاصة تحت أشعة الشمس المباشرة، في حين يتوقع أن تتجاوز الحرارة في الأغوار والبحر الميت حاجز 44 درجة مئوية.

وخلال الليل والفجر، يبقى الطقس لطيفا ومنعشا في المناطق الجبلية، وإن كانت الحرارة ستبقى مرتفعة نسبيا.