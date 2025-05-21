الطقس: أجواء صيفية حارة

وطن: يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ويكون الطقس حارا نسبيا وصيفيا عاديا في المناطق الجبلية، بينما يكون حارا وجافا في السهول.

تسود أجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت، مقابل طقس لطيف ومنعش ليلا وفي ساعات الصباح الباكر.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، يستمر الارتفاع الطفيف على درجات الحرارة، مع طقس حار نسبيا إلى حار وجاف خلال النهار.

يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية.

في الأغوار والبحر الميت تبقى الأجواء شديدة الحرارة، بينما تستمر الأجواء المنعشة واللطيفة ليلا وفي ساعات الصباح الأولى.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

في المناطق السهلية والمنخفضة يكون الجو حارا وجافا نهارا، وتبقى الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت، في حين يسود جو لطيف ومنعش ليلا وفجرا.

الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم السبت، تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا، ويكون الطقس صيفيًا حارًا نسبيًا إلى حار في مختلف المناطق، مع ظهور كميات من السحب العالية والمتوسطة في السماء. خلال الليل، يتحول الطقس إلى لطيف ومنعش، خاصة في المناطق الجبلية.

وفي يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتتجاوز المعدلات السنوية بنحو خمس درجات مئوية.

ويكون الطقس مشمسا وحارا خلال النهار، في حين يسود طقس شديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت. مع ساعات المساء والليل، يتحول الجو إلى منعش، خاصة في المرتفعات الجبلية.

يوم الإثنين، تواصل درجات الحرارة ارتفاعها بشكل ملحوظ، لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي ثماني درجات مئوية.

ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة في جميع المناطق، خاصة تحت أشعة الشمس المباشرة، وتصل الحرارة في الأغوار والبحر الميت إلى مستويات قد تتجاوز 44 درجة مئوية.

أما خلال الليل والفجر، فيكون الجو لطيفا ومنعشا في المناطق الجبلية، رغم بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا.

يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويعود الطقس ليصبح معتدلًا في معظم المناطق.

ويسود طقس لطيف ومعتدل في المناطق الجبلية والسهلية، بينما يبقى حارا في الأغوار. أما ليلا، فيكون الجو منعشا ويميل إلى البرودة خاصة في المناطق الجبلية.