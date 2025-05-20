الطقس: أجواء صيفية معتدلة

وطن: يتوقع الراصد الجوي أن تنخفض درجات الحرارة مجددا، اليوم الثلاثاء، لتصبح أقل من معدلها السنوي بقليل، ويسود طقس معتدل في معظم المناطق.

يكون الجو نهارا صيفيا معتدلا، مع طقس حار نسبيا في المناطق السهلية وحار في الأغوار، بينما يسود جو لطيف ومنعش ليلا وفي ساعات الفجر والصباح الباكر.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا وصيفيا عاديا في المناطق الجبلية، بينما يكون حارا وجافا في السهول.

تسود أجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت، مقابل طقس لطيف ومنعش ليلا وفي ساعات الصباح الباكر.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، يستمر الارتفاع الطفيف على درجات الحرارة، مع طقس حار نسبيا إلى حار وجاف خلال النهار.

يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية.

في الأغوار والبحر الميت تبقى الأجواء شديدة الحرارة، بينما تستمر الأجواء المنعشة واللطيفة ليلا وفي ساعات الصباح الأولى.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس صيفيا عاديا وحارا نسبيا، مع درجات حرارة حول المعدل السنوي أو أعلى بقليل.

في المناطق السهلية والمنخفضة يكون الجو حارا وجافا نهارا، وتبقى الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت، في حين يسود جو لطيف ومنعش ليلا وفجرا.