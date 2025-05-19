الارصاد الجوية: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

وطن: يكون الجو اليوم الاثنين غائما جزئيا ومعتدلا في المناطق الجبليية حارا نسبيا في بقية المناطق ، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو معتدلا في المناطق الجبليية حارا نسبيا في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.