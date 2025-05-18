الطقس: استمرار الأجواء الحارة والجافة

وطن: يتوقع الراصد الجوي أن تستمر البلاد، اليوم الأحد، تحت تأثير كتلة هوائية حارة وجافة.

ويكون الطقس حارا وجافا في معظم المناطق، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لكنها تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 5 إلى 6 درجات مئوية.

تسود أجواء صيفية حارة نهارا في مختلف المناطق، بما فيها الجبلية، بينما تكون شديدة الحرارة في المناطق الغورية، حيث تلامس درجات الحرارة حاجز الأربعين مئوية.

أما خلال المساء والليل وحتى ساعات الصباح الباكر، فتكون الأجواء لطيفة ومنعشة.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خصوصا في ساعات الذروة، كما نبهت من إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

أما في يوم الإثنين، تشهد البلاد انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق.

تخف حدة الأجواء الحارة، ويسود طقس مشمس ودافئ نهارا، يتحول إلى لطيف ومنعش ليلا، مع برودة نسبية خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الثلاثاء، تنخفض درجات الحرارة مجددا، لتصبح أقل من معدلها السنوي بقليل، ويسود طقس معتدل في معظم المناطق.

يكون الجو نهارا صيفيا معتدلا، مع طقس حار نسبيا في المناطق السهلية وحار في الأغوار، بينما يسود جو لطيف ومنعش ليلا وفي ساعات الفجر والصباح الباكر.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا وصيفيا عاديا في المناطق الجبلية، بينما يكون حارا وجافا في السهول.

تسود أجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت، مقابل طقس لطيف ومنعش ليلا وفي ساعات الصباح الباكر.

يوم الخميس، يستمر الارتفاع الطفيف على درجات الحرارة، مع طقس حار نسبيا إلى حار وجاف خلال النهار.

في الأغوار والبحر الميت تبقى الأجواء شديدة الحرارة، بينما تستمر الأجواء المنعشة واللطيفة ليلا وفي ساعات الصباح الأولى.

يوم الجمعة، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس صيفيا عاديا وحارا نسبيا، مع درجات حرارة حول المعدل السنوي أو أعلى بقليل.

في المناطق السهلية والمنخفضة يكون الجو حارا وجافا نهارا، وتبقى الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت، في حين يسود جو لطيف ومنعش ليلا وفجرا.