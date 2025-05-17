الطقس: الحرارة فوق معدلاتها بنحو 12 درجة

وطن: يزداد تأثير الكتلة الهوائية الحارة، اليوم السبت، حيث تصبح درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بحوالي 12 درجة مئوية، ويصبح الطقس جافًا شديد الحرارة في مختلف أنحاء البلاد خلال ساعات النهار ويظهر الغبار أحيانًا، وتظهر السحب العالية، ويكون الطقس دافئًا بشكل لافت مساءً وليلاً في أغلب المناطق خاصة المنخفضة.

الأحد: يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة مع بقائها فوق معدلاتها بــ 6-7 درجات، وتكون الأجواء حارة في مختلف المناطق أثناء ساعات النهار، فيما يسود طقس لطيف خلال ساعات المساء، يميل للبرودة قليلاً فوق الجبال العالية ليلاً.

الاثنين: يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس معتدلاً في الجبال وحارًا نسبيًا في المناطق المنخفضة، وخلال ساعات الليل يكون الطقس مائلاً للبرودة خاصة فوق الجبال، وتنشط الرياح على فترات.

الثلاثاء: توالي درجات الحرارة انخفاضها حيث تصبح حول - دون معدلاتها العامة بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيًا ومعتدلاً خلال ساعات النهار وتنشط الرياح أحيانًا، ويتحول الطقس إلى مائل للبرودة فوق الجبال مساءً وليلاً.

الأربعاء: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيًا إلى صافٍ ومعتدلاً خلال ساعات النهار خاصة فوق الجبال، ويميل الطقس للبرودة خلال ساعات المساء والليل فوق المناطق المرتفعة، وتنشط الرياح أحيانًا.