اصدار جديد حول الأغاني الفلسطينية في المناسبات الاجتماعية والوطنية

وطن: صدر حديثاً عن دار انانا في بيروت و دار الرعاة في رام الله كتاب الأغاني الفلسطينية في المناسبات الاجتماعية و الوطنية للكاتب و الإعلامي حمزة البشتاوي.

و يتحدث الكتاب عن الأغاني الفلسطينية التي تساهم في إبراز الهوية الوطنية بمراحل تاريخية متعددة، حيث كان لكل مرحلة منها أثر معين ومكانة مهمة، كونها تحكي مواجع الناس ومآسيهم وأفراحهم ومشاعرهم، والشعب الفلسطيني شعباً شفافاً يحب الموسيقى والأغاني بالفطرة، وعند سماعها يتجاوب معها جسدياً وعاطفياً، ويتأثر بها فرحاً وحزناً عبر العصور، وفي العصر الحديث ظهرت أغاني فلسطينية ارتبطت بالمناسبات الوطنية والاجتماعية.

ويقوم هذا الكتاب بتدوين هذه الأغاني وتحليل الشكل والمضمون والفترة الزمنية التي ظهرت فيها منذ ثلاثينات القرن الماضي مروراً بمرحلة الستينات، حيث انطلقت وراجت باقة واسعة من الأغاني التي أصبحت جزء من الذاكرة التي تحمل شجاعة الأمل والحب والانتماء الوطني وسوف يقام حفل توقيع للكتاب على هامش معرض بيروت الدولي للكتاب وذلك في جناح دار فرات للنشر والتوزيع يوم الخميس المقبل الواقع في 22 ايار .