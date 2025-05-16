الطقس: كتلة هوائية حارة وجافة حتى الأحد

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافة، اليوم الجمعة، ليكون الجو حارا وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم دافئاً نسبيا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يتعمق تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11-12 درجة مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة والجافة لذا يكون الجو حارا وجافا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية، خلال تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات زمنية طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.