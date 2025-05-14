حالة الطقس: اجواء غائمة جزئيا ومعتدلة في معظم المناطق

وطن: يكون الجو اليوم الاربعاء غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا حتى ساعات المساء، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 50 كم /ساعة و تكون مثيرة للغبار احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق ، الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا حتى ساعات المساء، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 50 كم /ساعة و تكون مثيرة للغبار احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق ، الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.