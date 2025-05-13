حالة الطقس: اجواء حارة نسبيا ومغبرة

وطن: يكون الجو اليوم الثلاثاء غائما جزئيا حارا نسبيا في معظم المناطق ومغبرا، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 60 كم /ساعة تكون مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الاربعاء: يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام ويحتمل سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 50 كم /ساعة و تكون مثيرة للغبار احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.