حالة الطقس: اجواء غائمة جزئيا وانخفاض على درجات الحرارة

وطن: يكون الاثنين الجو غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الاربعاء: يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام ويحتمل سقوط امطار محلية فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.