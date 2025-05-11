سرايا القدس تعلن تنفيذ عملية نوعية شرق الشجاعية استهدفت قوات الاحتلال وأوقعت قتلى وجرحى

وطن: أعلنت سرايا القدس، عن تنفيذ عملية نوعية مركبة شرق حي الشجاعية بمدينة غزة عند الساعة 12:45 من فجر السبت، استهدفت خلالها مجموعة من ضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق ما نقله قائد ميداني في السرايا، فقد بدأت العملية باستدراج قوات الاحتلال عبر استهداف آلية مدرعة بقذيفة مضادة للدروع، ما أدى إلى إصابات مباشرة في صفوف طاقمها من ضباط وجنود.

وأضاف القائد أن قوات الاحتلال ردّت بقصف مركز لمسرح العملية بالصواريخ والقذائف، في حين وصلت قوة إسناد من لواء الاحتياط "لواء القدس" لإنقاذ الجنود المصابين، فوقعت بدورها في كمين بعبوة ناسفة من نوع "ثاقب"، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد إضافي من الجنود.

وأكدت السرايا أن مجاهديها اشتبكوا مع قوات النجدة داخل مسرح العملية بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، وأسفرت الاشتباكات عن تقديم عدد من الشهداء خلال انسحابهم من الموقع.

واكد القائد الميداني في بيانه بأن هذه العملية تأتي تأكيداً على استمرار المقاومة في الرد على العدوان الإسرائيلي، وإهداءً لروح الشهيد القائد نور عبد الكريم البيطاوي، أحد أبرز قادة سرايا القدس في الضفة الغربية.