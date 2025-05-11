عبدالرحمن الخضور يفوز بلقب نجم "مهرجان العقبة الغنائي" في موسمه الأول

وطن: مندوبًا عن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، رعى مفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي ، حفل اختتام مهرجان العقبة الغنائي الأول ، والذي أقيم مساء يوم الخميس 8/5/2025 في ساحة الثورة العربية الكبرى ، وحضر حفل الختام عطوفة المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون السيد ايمن سماوي وحشد كبير من المدعوين .

وانطلقت فعاليات المهرجان في موسمه الأول بمشاركة 10 متسابقين متأهلين من المرحلة الأولى تنافسوا على المركز الأول : ينال الجيوسي ، احمد دحدوح، اماني فشحو، إيهاب السقار ياسمين احمد، عبدالرحمن الخضور، مثنى الجراح، ينال وردات، أسامة المشلح، وسيم العسل ، وقدمت الحفل الفنانة القديرة عبير عيسى .

وقدم المشاركون،أغنياتهم أمام لجنة تحكيم المهرجان بشكل مباشر، والتي تتكون من: الدكتور محمد واصف، والدكتورة ليندا حجازي، والدكتورة ديما سويدان .

وقبيل الإعلان عن الفائز بالمركز الأول في المهرجان قام الكباريتي وسماوي بتكريم لجنة التحكيم بدرع المهرجان والفائزين بالمركز الثالث والثاني ،لتشهد ساحة الثورة العربية الكبرى الإعلان الرسمي والفائز بالمركز الأول في مهرجان العقبة الغنائي في موسمه الأول والذي حصد أصوات لجنة التحكيم ، متفوقاً على منافسيه في المرحلة الثانية ،أسامة المشلح ومثنى الجراح ليحصد الخضور المركز الأول باجماع لجنة التحكيم .

وفي نهاية المهرجان قام الكباريتي وسماوي بتسليم الفائز عبدالرحمن الخضور جائزة مالية ودرع مهرجان العقبة الغنائي الأول .

وفي ختام المهرجان ، وجه سماوي الشكر لكل من ساهم في نجاح المهرجان في موسمه الأول ، مهنئا الفائز بالمركز الأول عبدالرحمن الخضور ، ومتمنيا التوفيق للجميع في المستقبل.

وارتأت إدارة مهرجان أمواج العقبة ان تطلق الموسم الأول ،بهدف اكتشاف المواهب الغنائية الرائدة والناشئة وتمكينهم من مواصلة شغفهم الفني وتحقيق أحلامهم بدخول الساحة الغنائية، وتأسيس قاعدة جماهيرية قوية.

كما يسهم المهرجان في تعزيز مكانة مدينة العقبة كوجهة سياحية تتيح لزوارها قضاء اجمل الأوقات ، واثراء المشهد الثقافي والفني على مدار العام .