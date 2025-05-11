الطقس: أجواء خماسينية حارة وجافة

وطن: يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، خماسينيا حارا إلى شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية.

ويكون الجو صيفيا حارا نسبيا إلى حار في كافة المناطق نهارا، مع ساعات المساء يصبح الجو لطيفا ومنعشا خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات زمنية طويلة خاصة في ساعات الذروة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، خلال الموجة الحارة.

أما يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها السنوي العام.

ويسود جو حار نسبيا في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة، بينما يسود جو حار في المناطق الغورية، ليلا يصبح الجو باردا نسبيا في كافة المناطق الجبلية.

الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها السنوي العام.

ويسود جو حار نسبيا في المناطق السهلية والغورية والمنخفضة، بينما يسود جو حار في المناطق الغورية، ليلا يصبح الجو باردا نسبيا في كافة المناطق الجبلية، ويكون منعشا ولطيفا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، التي تكون تماما حول المعدل السنوي العام.

ويسود جو غائما جزئيا في ساعات النهار، وتسود أجواء ربيعية دافئة ومعتدلة ولطيفة، في ساعات الليل تسود أجواء منعشة إلى باردة نسبيا، خاصة في الجبال.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الجو ربيعيا معتدلا في ساعات النهار في كافة المناطق الجبلية، بينما تسود أجواء حارة نسبيا في المناطق الساحلية والسهلية،

وتسود أجواء حارة في المناطق الغورية، فيما تكون الأجواء منعشة ولطيفة في ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة في ساعات النهار في كافة المناطق بما في ذلك الجبلية منها بنسب متفاوتة.

وتسود أجواء شديدة الحرارة في المناطق الغورية، وحرارة تلامس حاجز الأربعين مئوية، فيما تسود أجواء منعشة ولطيفة في ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر.