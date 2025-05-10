الطقس: موجة حر شديدة تبلغ ذروتها اليوم وانخفاض طفيف متوقع مطلع الأسبوع

وطن: تشهد البلاد، اليوم السبت، ارتفاعًا ملموسًا في درجات الحرارة، حيث تبلغ ذروة الموجة الحارة، ويكون الطقس شديد الحرارة في مختلف المناطق. وتصل درجات الحرارة إلى ما يزيد عن المعدل السنوي العام بنحو عشر درجات مئوية.

ومع ساعات المساء، تنخفض درجات الحرارة نسبيًا، ويسود طقس منعش ولطيف خاصة في المناطق الجبلية، رغم بقاء الأجواء دافئة عمومًا.

ويُتوقع أن تستمر الأجواء الحارة يوم غد الأحد، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية بنحو ست درجات مئوية.

وتسود أجواء صيفية حارة إلى حارة نسبيًا في جميع المناطق، في حين تنخفض درجات الحرارة ليلًا ويصبح الطقس لطيفًا، لا سيما في المناطق الجبلية.

أما يوم الإثنين، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في معظم المناطق، مع بقاء الأجواء دافئة إلى حارة نسبيًا في السهول والمناطق المنخفضة، في حين تستمر الأجواء حارة في الأغوار. وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس باردًا نسبيًا في المناطق الجبلية.