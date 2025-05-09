الطقس: أجواء خماسينية شديدة الحرارة وجافة

وطن: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع، اليوم الجمعة، ويكون الطقس صيفيا حارا إلى شديد الحرارة، ويكون الجو خماسينيا حارا إلى شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق.

وتتجاوز درجات الحرارة للمعدلات السنوية العامة بحوالي 9 درجات مئوية على الأقل. مع ساعات المساء، يتحول الطقس إلى لطيف ومنعش، خاصة في المناطق الجبلية، مع بقاء الأجواء دافئة نسبيا.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتبلغ ذروتها، ويسود طقس صيفي شديد الحرارة في مختلف المناطق.

وتكون الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بما لا يقل عن 8 درجات مئوية. مع دخول ساعات المساء، يبدأ الطقس بالاعتدال ويصبح منعشا ولطيفا، لا سيما في المناطق الجبلية، على الرغم من بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: تستمر الأجواء الحارة، حيث تبقى درجات الحرارة مرتفعة، ويكون الطقس صيفيا حارا إلى حار نسبيا في جميع المناطق.

وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا يفوق المعدل السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية. ومع ساعات المساء، تميل الأجواء إلى اللطف والانتعاش، خاصة في المناطق الجبلية.