الطقس: كتلة هوائية حارة وجافة حتى الأحد

وطن: تتأثر البلاد، اليوم الخميس، بكتلة هوائية حارة وجافة، وتتواصل درجات الحرارة بالارتفاع، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.

ويكون الطقس حارا وجافا في جميع المناطق خلال النهار، في الأغوار والبحر الميت، يكون الجو شديد الحرارة وقد تلامس درجات الحرارة حاجز الأربعين مئوية أو تتجاوزه.

أما في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، فيبقى الطقس لطيفًا ومنعشا.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين خلال تأثر البلاد بالموجة الحارة اعتبارا من يوم الخميس من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات زمنية طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

وفي يوم الجمعة، تستمر درجات الحرارة في الارتفاع، ويكون الطقس صيفيا حارا إلى شديد الحرارة، ويكون الجو خماسينيا حارا إلى شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق.

وتتجاوز درجات الحرارة للمعدلات السنوية العامة بحوالي 9 درجات مئوية على الأقل. مع ساعات المساء، يتحول الطقس إلى لطيف ومنعش، خاصة في المناطق الجبلية، مع بقاء الأجواء دافئة نسبيا.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتبلغ ذروتها، ويسود طقس صيفي شديد الحرارة في مختلف المناطق.

تكون الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بما لا يقل عن 8 درجات مئوية. مع دخول ساعات المساء، يبدأ الطقس بالاعتدال ويصبح منعشا ولطيفا، لا سيما في المناطق الجبلية، رغم بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الأحد، تستمر الأجواء الحارة، حيث تبقى درجات الحرارة مرتفعة، ويكون الطقس صيفيا حارا إلى حار نسبيا في جميع المناطق.

تسجل درجات الحرارة ارتفاعا يفوق المعدل السنوي العام بنحو 7 درجات مئوية. ومع ساعات المساء، تميل الأجواء إلى اللطف والانتعاش، خاصة في المناطق الجبلية.