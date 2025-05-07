"مهرجان العقبة الغنائي الأول".. يتوج نجمه في الثامن من أيار

وطن- وطن: مهرجان العقبة الغنائي الأول يهدف إلى اكتشاف ودعم المواهب الشابة ، ورعاية الأصوات المميزة ، كما يتيح المهرجان للمشتركين الفرصة للظهور امام الجهات الداعمة وشركات الإنتاج الفني ، مما يفتح لهم أبواب الفرص على الصعيدين المحلي والعربي ، بالإضافة الى تسليط الضوء على الموهوبين عبر وسائل الإعلام المختلفة، مما يمنحهم شهرة ومكانة تساعدهم على المضي قدمًا في مشوارهم الفني.

وارتأت إدارة مهرجان أمواج العقبة ان تطلق الموسم الأول ،بهدف اكتشاف المواهب الغنائية الرائدة والناشئة وتمكينهم من مواصلة شغفهم الفني وتحقيق أحلامهم بدخول الساحة الغنائية، وتأسيس قاعدة جماهيرية قوية.

كما يسهم المهرجان في تعزيز مكانة مدينة العقبة كوجهة سياحية تتيح لزوارها قضاء اجمل الأوقات ، واثراء المشهد الثقافي والفني على مدار العام .

وأعلنت إدارة مهرجان أمواج العقبة، عن حفل الختام والذي يقام تحت رعاية رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة معالي نايف حميدي الفايز،عن اختيار عشر مواهب غنائية من مختلف أنحاء المملكة، للتنافس على لقب "مهرجان العقبة الغنائي الأول"، في ساحة الثورة العربية الكبرى بمدينة العقبة، مساء يوم الخميس الثامن من أيار المقبل ، الساعة الثامنه مساء، وتسجيل الحفل وبثه لاحقا ، وتقدم الحفل الفنانة القديرة عبير عيسى .

واختارت لجنة الاستماع المكونة من الدكتور جورج أسعد، والدكتور نضال عبيدات، والدكتورة ديما سويدان، باختيار عشرة أصوات غنائية، من بين مئات المشتركين، الذي يسعون لتحقيق حلمهم بالنجومية.

وسيقف المتأهلون العشرة، في الحفل النهائي، لتقديم أغان بأصواتهم، ليصار إلى تتويج الفائز بالمركز الأول بالمهرجان.

واختارت لحنة الاستماع الأصوات التالية أسماؤهم للتنافس على اللقب، وهم:

1 - ينال أسامة حسني الجيوسي

2 - احمد سامر خلف دحدوح

3 - اماني رزوق جليل فشحو

4 - إيهاب عمر ناجح السقار

5 - سندريلا ناجي محمد طه

6 - عبدالرحمن عامر عبدالرحمن الخضور

7 - مثنى محمد جدعان الجراح

8 - ينال جواد سلامة وردات

9-أسامة حمزة خليل المشلح

10- وسيم صلاح محمد العسل

وستقدم المواهب المختارة،أغنياتهم أمام لجنة تحكيم المهرجان بشكل مباشر، والتي تتكون من: الدكتور صخر حتر، والدكتور محمد واصف، والدكتورة ليندا حجازي، والدكتورة ديما سويدان ، وفي نهاية الحفل سيتم تتويج الفائز بالمركز الأول بلقب نجم مهرجان العقبة الغنائي الأول لعام 2025.