الطقس: أجواء حارة وجافة

وطن: يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأربعاء، ويسود طقس حار نسبيا إلى حار وجاف خلال ساعات النهار في أغلب المناطق.

في الأغوار والبحر الميت، يكون الطقس شديد الحرارة. أما خلال ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، فيسود طقس لطيف ومنعش.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، تؤثر على البلاد كتلة هوائية حارة وجافة، تتواصل درجات الحرارة بالارتفاع، ويكون الطقس حارا وجافا في جميع المناطق خلال النهار.

في الأغوار والبحر الميت، يكون الجو شديد الحرارة وقد تلامس درجات الحرارة حاجز الأربعين مئوية أو تتجاوزه.

أما في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، فيبقى الطقس لطيفًا ومنعشا.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، تستمر درجات الحرارة في الارتفاع، ويكون الطقس صيفيا حارا إلى شديد الحرارة في مختلف المناطق.

وتتجاوز درجات الحرارة للمعدلات السنوية العامة بحوالي ثماني درجات مئوية على الأقل. مع ساعات المساء، يتحول الطقس إلى لطيف ومنعش، خاصة في المناطق الجبلية، مع بقاء الأجواء دافئة نسبيا.

يوم السبت، تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتبلغ ذروتها، ويسود طقس صيفي شديد الحرارة في مختلف المناطق.

تكون الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بما لا يقل عن عشر درجات مئوية. مع دخول ساعات المساء، يبدأ الطقس بالاعتدال ويصبح منعشا ولطيفا، لا سيما في المناطق الجبلية، رغم بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبياً.

في يوم الأحد، تستمر الأجواء الحارة، حيث تبقى درجات الحرارة مرتفعة، ويكون الطقس صيفيا حارا إلى حار نسبيا في جميع المناطق.

تسجل درجات الحرارة ارتفاعا يفوق المعدل السنوي العام بنحو ست درجات مئوية. ومع ساعات المساء، تميل الأجواء إلى اللطف والانتعاش، خاصة في المناطق الجبلية.