حالة الطقس: اجواء غائمة جزئياً الى صافية ومعتدلة في معظم المناطق

رام الله - وطن: يكون الجو اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً الى صاف ربيعيًا لطيفًا ومعتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحرخفيف ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم بارداً في المناطق الجبلية وبارداً نسبياً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الاربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف حارا نسبيا في المناطق الجبلية حار في بقية المناطق ، و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .