الذهب يرتفع مدعوما بتراجع الدولار وسط ترقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي

وطن: ارتفع الذهب قليلا الاثنين، مدعوما بتراجع الدولار، مع ترقب المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن السياسة التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين وتطلعهم لمعرفة قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الخاص بالسياسة النقدية في وقت لاحق من الأسبوع.

وبحلول الساعة 00:31 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3245.01 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3252.00 دولار للأوقية.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.1 بالمئة مقابل العملات المنافسة مما زاد من جاذبية اقتناء الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وفي الأسبوع الماضي، قالت وزارة التجارة الصينية إن الولايات المتحدة أبدت استعدادها عدة مرات للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية وإن بكين ترحب بإجراء محادثات.