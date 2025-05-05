حالة الطقس: حالة من عدم الاستقرار الجوي وسقوط زخات متفرقة من الامطار

وطن: قالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الاثنين يكون غائما جزئيا الى غائم، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أقل من معدلها العام، ويستمر تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تسقط زخات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية على بعض المناطق حتى ساعات الظهيرة،وفي ساعات المساء تميل الأجواء الى الاستقرار الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم بارداً في المناطق الجبلية وبارداً نسبياً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ربيعيًا لطيفًا ومعتدلًا في معظم المناطق ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحرخفيف ارتفاع الموج .

الاربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً حارا نسبيا في المناطق الجبلية حار في بقية المناطق ، و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .