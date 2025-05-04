الطقس: انخفاض ملموس وعودة فرص الأمطار

وطن: يتوقع الراصد أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، التي تصبح دون المعدل السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار، مصحوبة بعواصف رعدية على بعض المناطق خاصة في ساعات المساء والليل.

وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة نهارا مع أجواء دافئة نسبيا في كافة المناطق ما عدا الجبال، حيث يسود جو يميل للبرودة قليلا، وليلا تسود أجواء باردة في مختلف المناطق.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الأحد والإثنين، من خطر شدة سرعة الرياح، واحتمال تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الافقية.

يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار، مصحوبة بعواصف رعدية على معظم المناطق.

وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة نهارا، مع أجواء دافئة نسبيا في مختلف المناطق السهلية والمنخفضة والغورية إلا الجبال، حيث تسود فيها أجواء باردة نسبيا، وليلا يسود جو بارد في مختلف المناطق.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

أما في يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة.

ويكون الجو مستقرا في كافة المناطق مع كميات من السحب العالية والمتوسطة، ويسود جو دافئ ومعتدل في كافة المناطق السهلية والغورية والمنخفضة وفي المناطق الجبلية والعالية. ليلا يصبح الجو باردا في كافة المناطق الجبلية.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس حار نسبيا إلى حار وجاف خلال ساعات النهار في أغلب المناطق.

في الأغوار والبحر الميت، يكون الطقس شديد الحرارة. أما خلال ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، فيسود طقس لطيف ومنعش.

أما في يوم الخميس، تتواصل درجات الحرارة بالارتفاع، ويكون الطقس حارًا وجافًا في جميع المناطق خلال النهار.

في الأغوار والبحر الميت، يكون الجو شديد الحرارة وقد تلامس درجات الحرارة حاجز الأربعين مئوية أو تتجاوزه.

أما في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، فيبقى الطقس لطيفًا ومنعشا.

وفي يوم الجمعة، تستمر درجات الحرارة في الارتفاع، ويكون الطقس صيفيا حارا إلى شديد الحرارة في مختلف المناطق.

وتتجاوز درجات الحرارة للمعدلات السنوية العامة بحوالي ثماني درجات مئوية على الأقل. مع ساعات المساء، يتحول الطقس إلى لطيف ومنعش، خاصة في المناطق الجبلية، مع بقاء الأجواء دافئة نسبيا.