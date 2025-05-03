فعاليات معرض مسقط مستمرة بسلسلة فعالياتها في يومها الثامن

عُمان- براء عماد: تستمر فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب في اليوم الثامن، والذي انطلق تحت شعار التنوع الثقافي ثراء للحضارات، وسط أجواء جميلة ومتناغمة بتنظيم على مستوى ضخم ومتابعة متواصلة لينعكس بذلك حجم الجهد المبذول من العمانيين ليكون المعرض كما يليق به وبهذا البلد الضارب في التاريخ، كما ويركز المعرض على استحضار الأفكار المتجددة لتقديم كل ما هو جديد ومميز، ويأخذ المعرض بعين الاعتبار التسهيل على الزائرين والمشاركين وصولهم إلى المعرض والاستمتاع بالتجربة.

ويستقطب المعرض كافة الفئات لزيارة المعرض والتحول في أركانه سواء شخصيات رسمية أو دبلوماسية أو حتى الطلبة الذين يبدون اهتماما خاصا بالقراءة والمطالعة والاستماع بالجلوس بين الكتب المتنوعة والعوض بها على حسب وصف إحدى الطالبات الزائرات إلى المعرض.

كما ويشارك في المعرض ناشرين من كافة الدول العربية ومختلف الدول الأجنبية مثل كندا وسلطنة بروناي والمملكة المتحدة وغيرهم الكثير.

يشار إلى أن معرض مسقط حافل ويزخر بالندوات والجلسات الحوارية وتوقيع كتب بعض الكتاب والشعراء، وفي هذا السياق حملت جلسة حوارية نظمت مؤخرا عنوان مجلس التعاون: شراكة وإزدهار وقد تحدث فيها كل من سعادة سفير المملكة العربية السعودية في عُمان إبراهيم بن سعد بن بيشان وسعادة سفير دولة الكويت في عُمان الدكتور محمد ناصر الهاجري، وأدار هذه الجلسة العميد متقاعد ناصر الزدجالي.

وضمن اهتمام المعرض بالتغطية الإعلامية وتقديرا للدور الإعلامي تم دعوة ما يقارب 70 إعلاميا من مختلف الوسائل الإعلامية العربية والاجنبية ليكونوا جزء اساسي في التغطية الإعلامية الناجحة للمعرض.

هذا وأشادت شيخة المحروقية مدير عام الإعلام الخارجي المنتدبة في وزارة الاعلام بجهد الاعلاميين وثمنت دورهم الهام ورحبت بهم خلال اجتماع جمعها معهم، وأبدت استعداد وجهوزية المعرض لتقديم كل ما يحتاجه الإعلامي لإنتاج محتواه أو مادته الخاصة بالمعرض.

ويشهد معرض مسقط الدولي للكتاب يوم السبت القادم الثالث من أيار اليوم الختامي له لهذا العام.